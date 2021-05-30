بالفيديو | أب يفقد ابنه وصهره : لا أستطيع أن أستوعب أن ليبي يقتل أخيه الليبيي لإرضاء الإرهابي “البغدادي” "داعش" ينشر فيديو يحتوي مشاهد حقيقية للحظات الاستجواب والتصفية

أخبار ليبيا 24 – تقرير

فقد الولد ابتلاء لا يقدر على تحمله إلا رجل حليم؛ إن ذلك هو ما حدث بفقد الحاج علي عبد القادر محمد رئيس اللجنة التسييرية لرابطة شهداء الكرامة في شحات ابنه ” منير علي” وصهره زوج ابنته “خليفة مجيد هارون المنصوري” في نفس اليوم عقب اغتيالهم على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي .

ويقول الحاج علي عبد القادر لأخبار ليبيا 24 إنه تم القبض على ابني “منير” ملازم أول في الدعم المركزي وصهري الجندي في كتيبة حسين اجويفي في بوابة الحيلة، متابعًا بكل حزن ظللنا فترة طويلة لم نعرف مصيرهم .

ويضيف والحزن والآسي يملا وجهه الذي اتعبه مصاعب الحياة، لم نعرف شئ حينها عن مصيرهم هل قتلوا أو مازال على قيد حياة ولو قتلوا أين تم دفنهم .

وبعد بحث مكثف وفترة من الزمن، تعرفنا على مكان تصفيتهم ودفنهم والفضل لله أولاً، ثم لأعضاء الدعم المركزي بالقبة والأبرق وشحات والقيقب وهم رفقاء ولدي في الدفاع عن الوطن وزملائه في حمل السلاح من أبناء قوات الدعم، فكلهم لم يغيبوا جهد وبذلوا جهدًا كبير في عملية البحث .

ومن جهته، يسرد “أحمد” أخ “منير” الملازم أول في الدعم المركزي لأخبار ليبيا 24 أنه تم تصفية أخي ومعه زوج أختى “خليفة” في الرابع من مارس عام 2015 على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي ببوابة الحيلة في مدينة درنة.

أحمد يقول والألم يعصر قلبه على فراق أخيه وصهره “تم القبض عليهم وهم عزل وخارج ساعات الدوام وتم تقييدهم وتصفيتهم بالرصاص، لافتًا إلى أنه تم العثور على مقطع فيديو في هاتف أحد العناصر الإرهابية الذين تم قتلهم على يد قوات الجيش لعملية التصفية.

وذكر أن تنظيم داعش الإرهابي نشر فيديو التصفية على المناصات الإلكترونية التابعة له .

ويوضح “أحمد” لم نعرف دوافع القتل، وظهر في الفيديو أن العناصر الإرهابية التي قامت بعملية التصفية من خلال حديثهم أنهم من الجنسية الليبيين رغم عدم التمكن من رأيت وجوههم.

الفيديو الذي بثه التنظيم حينها كان يحتوي مشاهد حقيقية للحظات الاستجواب والتصفية وتظهر فيه بشاعة هذا التنظيم الهمجي ومدي حقده على أهالي ليبيا عامة ورجال الجيش والشرطة خاصة .

يأخذ أحمد نفسًا عميق وينظر لكاميرا المراسل صمت لبرهة من الزمن وقال “لا استطيع أن أستوعب أن شخص ليبي يقتل أخيه الليبيي، ويقوم بالتمثيل بجثة من أجل إرضاء مايزعمون أنه خليفتهم الإرهابي المدعو “أبوبكر البغدادي” لا رحمة الله عليه .

ويعود الأخ بالقصة إلى الوراء ويقول أنه عند القبض على أخي وصهري كانوا لايرتدون الملابس العسكري ولا يقودون سيارة عسكرية وكانا يقصدان مكان لرعي الأغنام يملكه “خليفة” .

ويؤكد “أحمد” خلال حواره مع الوكالة أن أحد العناصر الإرهابية الذي ظهر في مقطع الفيديو ذكر أن صهره خليفة – مواليد 1981 – هو أحد ضباط الجيش ويحمل رتبة “عقيد”، وهذا كذب وافتراء حتى يبرروا فعلتهم الشنيعة، منوًها أنه كان جندي في كتيبة “حسين اجويفي” وعند القبض عليه لم يبلغ شهرين من تخرجه .

ويقول أحمد ويملا عينه الدموع والحرقة بصوته نحتسب أخي وصهري ذخرًا وفداء للوطن، فقد أظهرا شجاعتهم وعدم الرضوخ للعناصر الإرهابية، وشاهد أغلب الناس مقطع عملية التصفية وكانا في قمت الشجاعة ولم يرضخوا للدواعش ولم ينكروا أنهم تابعيين للقوات الأمن والجيش وأنهم سيحاربونهم وأن زملائهم سيأخذون بالثأر لهم وسيتم قتلهم وطردهم من ليبيا .

ويضيف أنه بعد تصفيتهم وهما أسري عزل بسبعة أشهر وبمجهودات جهاز الدعم المركزي بشحات والقبة والأبرق والبيضاء تم معرفة مكان دفن جثيمنهم بالقرب من بوابة الحيلة وتم جلبهم ليتم دفنهم في مقبرة مدينة شحات .

وناشد “أحمد” حكومة الوحدة الوطنية بضرورة النظر في شهداء الواجب الذين ضحوا من أجل البلاد لأن هناك بعض القتلي لديهم أسر وأولاد تم إيقاف رواتهم، لافتًا إلى أنه منذ عام 2018 تم إيقاف راتب أخي وصهري وللعلم أنهم متزوجان ولديهم أبناء .