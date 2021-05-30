انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري

أخبارليبيا24

انطلقت أمس السبت فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الجهات التابعة لها في دولة الجزائر.

يناقش المنتدى الليبي الجزائري الذي يستمر حتى يوم غد الإثنين عددًا من الاتفاقيات المبرمة وسُبل تطويرها وتفعليها وتعزيز التعاون في عدة المجالات.

ويبحث المنتدى كذلك رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وبحث آلية دعم القطاع الخاص والتشبيك بين رجال الأعمال.

وتضمن المؤتمر حلقة نقاش حول المشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة بالدولة.

كما يتضمن المنتدى الليبي الجزائري معرضًا للمنتجات الليبية والجزائرية والمزمع افتتاحه اليوم الأحد بمشاركة عدد من الشركات الليبية ممثلين عن القطاع الخاص.