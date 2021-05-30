امغيب: الجيش نواة انطلاق العملية الانتخابية في ليبيا

30 مايو، 2021 4:59 م
12
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن الاستعراض العسكري الذي قام به الجيش الوطني، يؤكد أنه قادر على تأمين كافة المدن الليبية، ووضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استمرار ونجاح العملية السياسية، بموجب اتفاقات جنيف.

وأوضح امغيب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن الجيش والقيادة العامة استطاعت بناء قوة عسكرية ضخمة من أجل ليبيا واسترجاع السيادة الليبية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجيش سيكون نواة لانطلاق العملية الانتخابية القادمة في البلاد.

الوسوم
30 مايو، 2021 4:59 م
12

مقالات ذات صلة

بالفيديو | أب يفقد ابنه وصهره : لا أستطيع أن أستوعب أن ليبي يقتل أخيه الليبيي لإرضاء الإرهابي “البغدادي”

30 مايو، 2021 7:19 م
أخبار ليبيا 24

الرئاسي: غدا ينطلق الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة في طبرق

30 مايو، 2021 6:55 م
أخبار ليبيا 24

ليبيا والجزائر تتفقان على إعادة فتح معبر “الدبداب – غدامس” الحدودي

30 مايو، 2021 6:01 م
أخبار ليبيا 24

السايح وكوبيش يستعرضان التحضيرات للانتخابات المقبلة

30 مايو، 2021 5:18 م
زر الذهاب إلى الأعلى