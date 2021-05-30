امغيب: الجيش نواة انطلاق العملية الانتخابية في ليبيا

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قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن الاستعراض العسكري الذي قام به الجيش الوطني، يؤكد أنه قادر على تأمين كافة المدن الليبية، ووضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استمرار ونجاح العملية السياسية، بموجب اتفاقات جنيف.

وأوضح امغيب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن الجيش والقيادة العامة استطاعت بناء قوة عسكرية ضخمة من أجل ليبيا واسترجاع السيادة الليبية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجيش سيكون نواة لانطلاق العملية الانتخابية القادمة في البلاد.