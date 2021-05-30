“الوطني للأمراض”: 217 ألفًا تلقوا تطعيمات كورونا “الوطني للأمراض”: لم تصل أي كميات إضافية من اللقاحات حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، البدء في توزيع لقاح “أسترازينيكا” البريطاني على فروع الإمداد الأربعة في بنغازي وطرابلس وسبها ومصراتة، ومنها إلى المدن والمناطق التابعة لها.

سميو أوضح في تصريحات صحفية أن أكثر من 217 ألف شخص تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن، مشيرا إلى تواصل عملية التسجيل في المنظومة الوطنية للتطعيم.

وأضاف أن اللقاح الصيني “سينوفارم” قارب على النفاد، وأن بعض البلديات أنهت حصتها المخصصة لها منه، مبينا أن مراكز التطعيم مستمرة في تنفيذ حملة التطعيم وفق الخطة المعدة.

ولفت إلى عدم وصول أية كميات إضافية من لقاحات كورونا حتى الآن، مضيفا أنهم ينتظرون وصول التطعيمات الروتينية التي تخص بعض الأمراض الأخرى بعد الانتهاء من إجراءات توريدها وموافقة الشركات المصنعة.

وكان مدير إدارة الخدمات الصحية بطرابلس الصادق البهيليل، أكد أن فرق التطعيمات تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمستهدفين الذين يتزايدون يوميا.

وأوضح البهيليل، أن الإقبال على التسجيل متواصل، مُطالبًا المسجلين الذين تغيبوا عن تلقي تطعيماتهم في موعدها بالتوجه إلى مراكزهم لشرح أعذراهم والحصول على اللقاح.

وذكر أن تنفيذ الحملة يتم عبر المراكز الصحية والمستوصفات وعن طريق الفريق الميداني الذي يطعّم كبار السن في بيوتهم، موضحا أن اللقاح أعطي لمن هم أقل من 50 سنة ويرغبون في السفر إلى السعودية للعمرة.

وأفاد بتوافر كميات أخرى من اللقاح، نافيا وجود مخاوف من تأخر الحصول على الجرعة الثانية بعد تلقي الأولى، حيث يشترط عدم تلقي الثانية إلا بعد مرور 3 أسابيع على الأولى.