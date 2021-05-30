الوطنية للنفط تبحث عودة شركات النفط للجنوب وتوفير الوقود لبلدياتها

30 مايو، 2021 2:28 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، إمكانية عودة شركات النفط للمنطقة الجنوبية بهدف توفير الوقود لبلدياتها.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد مع مجلس أعيان وحكماء البلديات بمنطقة الشاطئ، إلى شرحا مفصلا لخطط الحكومة المؤقتة لمناطق الجنوب، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الوقود.

كما ناقش الاجتماع سبل تأمين استمرار وصول الوقود والغاز للمدن الجنوبية، وعودة الشركات النفطية التي كانت مقراتها بالجنوب، بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب بالمؤسسات والمواقع النفطية، كذلك تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات الشباب.

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30 مايو، 2021 2:28 م
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