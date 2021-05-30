المواجهة والعصيان سلاح المختطفات ضدّ “بوكو حرام”

30 مايو، 2021 9:21 م
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إرهاب_أخبارليبيا24
إرهاب_أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- تقرير

بدأت المقاومة بعد ثلاثة أشهر على اختطافهنّ من قبل جماعة “بوكو حرام” الإرهابيّة، ثلاث فتيات، من بينهنّ الطّالبة “نعومي أدامو”، وقعن ضحيّة الإرهاب في نيجيريا بعد أن أُخذنَ عنوةً من سكنهنّ المدرسي وتمّ إخفائهن في أعماق الغابة.

لكنّ نعومي لم تتقبّل هذا الواقع المرير فبدأت مسيرة المواجهة والعصيان الّتي انتهت بنصرٍ أنقذ حياتها وحياة رفيقاتها.

تحدٍّ وعصيان تكلّلا بنصرٍ مفاجئ

على عكس غيرها من المختطفات، وقفت نعومي في وجه مختطفيها وعصت أوامرهم متحمّلةً التعذيب والضّرب على أمل الخلاص من نير الإرهاب و”العبوديّة”.

بدأت مسيرة التّحدّي والمواجهة عندما طلب المتطرفون من الطالبات استبدال زيهنّ المدرسي بملابس سوداء واسعة تغطّي الجسم، فوافقت جميع الفتيات باستثناء نعومي البالغة من العمر 24 عامًا فبقيت مرتديةً فستانها الأزرق على الرّغم من تعرّضها للضرب أو ما هو أسوأ.

تمرّدها هذا جعلها مهدّدةً بعيش حياة العبوديّة والموت، لكنّها لم تأبه بذلك فهدفها الوحيد كان تحرير نفسها من شباك الإرهاب

تمرّدها هذا كان يمدّها بالقوّة والقدرة على التحمّل، فكلّما كان مختطفوها في “بوكو حرام” يهدّدونها بالقتل إذا لم تعتنق الإسلام أو تتزوج من مقاتل وتنجب منه كانت ترفض فتُضرب ضربًا عنيفًا.

وهكذا أصبحت نعومي قدوةً لغيرها من الفتيات المختطفات اللّواتي صِرْنَ يحذون حذوها ويتمرّدن على الجماعة الإرهابيّة بعد أن زال خوفهنّ من المتطرّفين، “رأينا الكثير من الجثث لدرجة أنّنا لم نعد نخشى الموت”، تقول هؤلاء الفتيات.

ماضٍ يلاحق ضحايا الإرهاب

لا تزال نعومي تعيش في شمال نيجيريا ولديها طموح في أن يكون لها عائلتها وتؤسس عملًا تجاريًّا، لكنها ما زالت تشعر بعدم الأمان.

فمنذ اختطاف طلاب تشيبوك، اختطفت بوكو حرام أكثر من 10000 فتى لتدريبهم كمقاتلين أطفال بالإضافة إلى عدد من الفتيات والنساء اللواتي يتم استغلالهنّ لطلب فدية من أسرهم أو يتمّ إجبارهنّ على الزواج.

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30 مايو، 2021 9:21 م
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