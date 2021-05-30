المنفي وسعيد يؤكدان على معالجة الظروف والعوامل التي تغذي العنف والإرهاب

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد معالجة الظروف والعوامل التي تغذي العنف والإرهاب.

واستعرض المنفي وسعيد في قصر قرطاج ترسيخ التعاون الأمني وأهمية تعزيز الجهود المشتركة لضمان الاستقرار بالمنطقة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل آليات العمل المغاربي المشترك.

وناقش الطرفان سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبي تطلعات الشعبين.

وشدد المنفي وسعيد على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين والتبادل المعرفي بين دُور العلم والثقافة بالبلدين، كما تناول اللقاء أوضاع مواطني البلدين والمشاكل التي تواجههم وسُبل تذليلها.