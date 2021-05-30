المقريف يبحث أهم النقاط التي تتعلق بسير العملية التعليمية ببلدية القبة المقريف يطلع على مشاريع الإنشاء والصيانة ونسب إنجازها والمتعثر منها في القبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار صباح اليوم السبت وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف مقر مراقبة التربية والتعليم القبة .

وأفاد مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم القبة فرج الجازي أنه كان في استقباله بمدرسة فرج بوحويش منسق ديوان المنطقة الشرقية بوزارة التعليم ادريس لملوم وعدد من مديري الإدارات بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومراقب التربية والتعليم القبة وعدد من مديري المكاتب فضلاً عن إدارة ومعلمي المدرسة.

الجازي قال إن الوزير ناقش خلال الاجتماع جملة من النقاط التي تتعلق بسير العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة استرجاع كافة مقرات المؤسسات التعليمية .

إلى ذلك، أوضح مدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية مهندس المصري فرج المصري موقفه عن مشاريع الإنشاء والصيانة ونسب إنجازها والمتعثر منها ومراحل إنجاز البعض الآخر، ومنها مبنى ديوان تعليم القبة، ومشاريع إنشاء وصيانة بعض المدارس ببلدية القبة

وقال إن عدد من المشاريع تخضع لجهاز تنمية وتطوير المدن، مشددًا على الوزير على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ادخالات علاوة الحصة .

وفي هذا الصدد، أكد مدير مكتب المعلومات والتوثيق بالمراقبة بانطلاق عمليات الإدخال بمنظومة علاوة الحصة ببلدية القبة مع إيضاح المشاكل والصعوبات التي تعيق سرعة الإدخال وأهمها ضعف تقنية الانترنت وتعهد الوزير بحلحلتها بالتواصل مع مركز المعلومات والتوثيق.

وعلى هامش الزيارة تجول الوزير بمبنى مدرسة فرج بوحويش وروضة المجد.