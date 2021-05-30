السايح وكوبيش يستعرضان التحضيرات للانتخابات المقبلة

30 مايو، 2021 5:18 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل

وقالت المفوضية في بيان لها، أن اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية بطرابلس حضره عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

واستعرض اللقاء، تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وآخر مستجدات العملية السياسية.

كما ناقش اللقاء، سبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة.

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30 مايو، 2021 5:18 م
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