الدبيبة يأمر بالتوفير العاجل لأدوية الأورام المفقودة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الصحة بالعمل على توفير أدوية السرطان المفقودة في أسرع وقت ممكن.

الدبيبة شدد لوزارة الصحة، في جولة على أقسام مستشفى جامعة طرابلس، على ضرورة توجيه الحالات المرضية التي يصعب علاجها في المستشفى لتلقي العلاج في الخارج.

وزار الدبيبة أقسام المستشفى بحضور وزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الوزراء عادل جمعة، وشملت الجولة تفقد المرضى وسماع بعض الشكاوى المتعلقة بنقص الأدوية وخاصة أدوية الأورام.

والتقى رئيس مجلس الوزراء ببعض الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، الذين أبلغوه بوجود نقص في الكوادر الطبية المساعدة، مما يؤثر على جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.