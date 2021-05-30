الإعلان عن القوائم المتقدمة لانتخابات اتحاد السلة

30 مايو، 2021 1:50 م
6
كرة السلة الليبية
كرة السلة الليبية

أخبارليبيا24

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي لكرة السلة عن القوائم الأولية المتقدمة لرئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد.

وبحسب لجنة الانتخابات فإن القائمة الأولى ضمت علي بن شعبان لمنصب الرئيس وصلاح المنصوري نائبا ومحمد الفاخري أمينًا عامًا ووليد بن رابحة أمينا للصندوق.

وأضافت اللجنة أن القائمة الثانية ضمت فؤاد برغش لمنصب الرئيس وصالح الجماعي نائبًا وجمال مفتاح أمينا عاما ومحمد بلقاسم أمينا للصندوق.

يشار إلى أن انتخابات كرة السلة الليبية سوف تقام يوم الخميس المقبل في العاصمة طرابلس.

30 مايو، 2021 1:50 م
6

مقالات ذات صلة

النصر يفسخ عقود “3” لاعبين

29 مايو، 2021 10:35 م
نجوم منتخبات ليبيا ومصر وتونس في مباراة استعراضية ببنغازي

نجوم منتخبات ليبيا ومصر وتونس في مباراة استعراضية ببنغازي

29 مايو، 2021 1:21 ص
أخبار ليبيا 24

مهرجان ليبيا تجمعنا.. لقاء استعراضي في بنغازي يجمع قدامى ليبيا ومصر وتونس 

28 مايو، 2021 1:46 م
المهاجم محمد المريمي

المدينة يتعاقد مع هداف الصقور

27 مايو، 2021 10:40 ص
زر الذهاب إلى الأعلى