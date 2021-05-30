الأهلي بنغازي يهزم شباب الجبل ويتصدر مجموعته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تصدر النادي الأهلي بنغازي مجموعته الأولى في الدوري الممتاز بفوز مستحق على شباب الجبل بأربعة أهداف دون رد على ملعب شهداء بنينا مساء اليوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة المحلية .

رباعية الجزارة تناوب على تسجيلها “أبوبكر بوعقيله” في الدقيقتين 18 و42 و”طه الشريف” 51 و”جبريل زمرينا” 81 .

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 28 ليتقاسم الصدارة مع منافسه التقليدي النصر وتتبقي للأهلي مباراة موجله أمام نجوم أجدابيا، من جهته توقف رصيد شباب الجبل عند 7 نقاط .