اتفاق بشأن نقل الاختصاصات ذات الطابع المحلي إلى البلديات هذه الخطوة تأتي للانتقال نحو اللامركزية في هذه المجالات

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع وزير الإسكان والتعمير المهندس أبو بكر الغاوي بمقر وزارة الحكم المحلي مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي لوضع الترتيبات النهائية لتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على نقل اختصاص الإصحاح البيئي والاختصاصات المتعلقة برخص البناء والهدم وإدارة الفضاء العام إلى البلديات بحيث تقوم البلديات بممارسة هذه الاختصاصات وفق ما قرره قانون نظام الادارة المحلية.

وأكد المهندس أبوبكر الغاوي وزير الاسكان والتعمير خلال الاجتماع على انه يؤمن إيماناً تاماً بأن البلديات هي الأقدر على إدارة شؤونها المحلية وذلك لأنها الأقرب إلى المواطن وهي الأقدر على تلبية احتياجاته المحلية.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار تنفيذ أحكام القانون وتنفيذاً للخطة العامة لحكومة الوحدة الوطنية والتي وضعت من أولوياتها تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها.

وستتم المباشرة الفعلية في الإجراءات التنفيذية لنقل الاختصاص أبتدًا من مطلع شهر يونيو، حيث سيتم تشكيل الفرق الفنية من جميع الأطراف ذات العلاقة للمباشرة في نقل الاختصاص كما ستستمر وزارة الإسكان والتعمير في تقديم الدعم والمرافقة لوزارة الحكم المحلي والبلديات أثناء تنفيذ عمليات نقل هذه الاختصاصات بما يضمن سلامة الانتقال نحو اللامركزية في هذه المجالات.