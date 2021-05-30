إنفوغرافيك ا حركة السفن في ميناء بنغازي البحري منذ مطلع مايو
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
سفن 03 مايو:
(إيجي كراون) تحمل 474 حاوية
( أس فري) تحمل 348 حاوية
(ماكس ستابيلتي) تحمل 305 حاوية
(أوكي أورتولاند) تحمل 190 حاوية
(أم أس بي 1) تحمل إسمنت ورخام
سفن 05 مايو:
“بلاكسي بيرانها” تحمل 1177 سيارة
سفن 06 مايو:
(بلتاكي) تحمل 215 حاوية
(لونا أف) تحمل 92 حاوية
(بريمر جهينة) تحمل 3157 طن أخشاب صناعية
سفن 10 مايو:
(نينا أف) تحمل 93 حاوية
(ألـك) تحمل 272 حاوية
(ماكس أستبيلتي) تحمل 319 حاوية
سفن 16 مايو:
(تاليا أف) تحمل 430 حاوية
(بي أف اسبرينزا) تحمل391 حاوية
( شارلي) تحمل 342 حاوية
(سي سكانر) تحمل 5000 طن من القمح
(ماناساس فلاور) تحمل 3400 طن إسمنت سائب
سفن 19 مايو:
(لونا أف) تحمل 61 حاوية
(توليب) تحمل أغنام وأبقار
(أويا ستار) تحمل 17000 طن إسمنت سائب
(هايشن) تحمل 966 سيارة
(تينيريف كار) تحمل 19 شاحنة
(سلفر صن) تحمل 2226 سيارة
سفن 24 مايو:
(جراند هيوستن) تحمل 1528 سيارة
(نينا أف) تحمل 175حاوية
(ألـك) تحمل 193 حاوية