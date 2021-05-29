نجوم منتخبات ليبيا ومصر وتونس في مباراة استعراضية ببنغازي

أخبار ليبيا24

احتضن ملعب شهداء بنينا في بنغازي الجمعة مباراة استعراضية لقدامى نجوم منتخبات ليبيا ومصر وتونس تحت مسمى “مهرجان ليبيا تجمعنا”.

وجاءت المباراة قبل يوم من إقامة القوات المسلحة الليبية استعراضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية.

وشهد المهرجان الكروي حضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وبهذه الذكرى تنظم إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة عدة نشاطات رياضية وثقافية تحت شعار “الكرامة تنتصر على الإرهاب”.