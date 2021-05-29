محادثات ليبية تونسية موسعة بقصر قرطاج بين المنفي وسعيّد

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أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، محادثات في قصر قرطاج بتونس مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وفي بيان للرئاسة التونسية، فقد أجرى الرئيسان جلسة محادثات على انفراد سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأضاف البيان، أنه تمت بالمناسبة التأكيد على عمق الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين وعلى الإرادة الثابتة لتطوير علاقات التعاون والتبادل المتميزة وآفاق دعمها وتنويعها وفق تصورات مبتكرة وفكر جديد، وتذليل الصعوبات التي تعترضها بما يلبي التطلعات المشروعة والآمال الكبيرة للشعبين الشقيقين.

وقال البيان، إنه جرى تبادل الرأي والتشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل آليات العمل المغاربي المشترك.

وتابع، أنه جرى التأكيد على ضرورة تكثيف نسق تبادل الزيارات وتفعيل مختلف أطر التعاون والتسريع بانعقاد الاستحقاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.