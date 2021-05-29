كوبيتش يزور موسكو مطلع يونيو لبحث الوضع في ليبيا  

29 مايو، 2021 11:55 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يزور المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، العاصمة الروسية موسكو، مطلع شهر يونيو المقبل، حيث من المقرر إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان لها، إنه قد جرت، الجمعة، محادثة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن الوزارة الروسية قالت في بيانها، “تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمواصلة دفع العملية السياسية في ليبيا وفقًا لبنود خارطة الطريق للتسوية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، وقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510”.

وأضافت الخارجية الروسية، “تم الاتفاق على مواصلة الآراء بشكل معمق حول القضايا الليبية، في إطار زيارة كوبيتش المرتقبة إلى موسكو مطلع يونيو ولقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

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29 مايو، 2021 11:55 ص
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