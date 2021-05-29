قيادة القوات المسلحة تنعي العميد طيار جمال بن عامر قيادة القوات المسلحة تنعي العميد طيار جمال بن عامر

أخبار ليبيا 24 – خبر

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة “العميد طيار جمال بن عامر” الذي توفي اليوم السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية .

ودعت القيادة في بيانها، أن يتقبل الله ما قدمه شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر من تضحيات نصرةً لوطنه.

ولقي العميد طيار جمال بن عامر مصرعه اليوم السبت إثر سقوط طائرته ميغ 21 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر عسكري بقاعدة بنينا الجوية – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الطائرة ميغ 21 سقطت وقتل قائدها “بن عامر”، الذي كان يستعد لهذا العرض المهُيب منذ أيام .

وأوضح المصدر أن “بن عامر” لم يكن طيار عادي وخسارته كبيرة ولـكن لا اعتراض على مشيئة الله، رحـمه اللـه لقد خلف وراءه تاريخ مجـيد وسيرة ناصعة البياض .

وأضاف أنه لم يخش يومًا نيران المضادات الأرضية ومنصات الصواريخ التركية .