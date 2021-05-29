في أولى زيارته لمؤسسة النفط بطرابلس.. الدبيبة يبحث تطوير القطاع النفطي

29 مايو، 2021 1:06 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

 أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، زيارته الأولى لمقر المؤسسة الوطنية للنفط، إذ عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، ووزير النفط والغاز، محمد عون، ووكيل الوزارة، رفعت العبار، ورؤساء الشركات المحلية.

وبحسب بيان المؤسسة، عبر الدبيبة عن عزم الحكومة على دعم القطاع النفطي، الذي يعدّ الرافد الأول للاقتصاد المحلي، وسط ترحيب من “عون وصنع الله”، اللذيْن أكدا أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع؛ بهدف الرفع من الإنتاج.

ووفقًا لما نشرته مؤسسة النفط؛ قدمت لرئيس الحكومة شروح وافية الحكومة لما يعاني منه قطاع النفط في ظل انعدام الميزانيات وتأثيره السلبي على مستوى الإنتاج وعلى الأصول النفطية للبلاد وسلامة العمليات.

 وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أنه سيعمل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بكل السبل الممكنة لكونها رافدًا اساسيًا للقطاع والممول شبه الوحيد لخزينة الدولة.

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29 مايو، 2021 1:06 م
22

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