عقيلة يؤكد لـ كوبيش جدية مجلس النواب في إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، اليوم السبت في القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن اللقاء تناول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف المريمي، أن عقيلة أكد لـ كوبيش على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

وقال المريمي، إن عقيلة شدد على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.