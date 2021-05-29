ضبطيات مكافحة المخدرات في بنغازي هذا العام استمرار حملات عناصر مكافحة المخدرات للقضاء على الظواهر السلبية والمخدرات

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

في ظل الخطط الأمنية والمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام يستمر فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي في شن حملاته للقضاء على الظواهر السلبية ومكافحة المخدرات.

في 26 يناير ضبط عدد “2000” قرص مخدر ومواد مسكره وبعض الأسلحة النارية .

في 15 فبراير ضبط عدد “27” قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة للبيع وعدد اثنان أداة تعاطي وجالون خمره صنع محلي .

وفي 25 فبراير ضبط “6” جرامات من مخدر الهيروين وقطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش.

وفي 15 مارس ضبط “10”جرام من مخدر الهيروين جاهزة للبيع .

وفي 23 مارس ضبط “10000” قرص مخدر نوع لريكا وأدوات لتعطي المخدرات .

وفي 28 مارس ضبط عدد “6” قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش مايعرف باسبورت نصف كيلو تقريباً .

وفي 26 مايو ضبط “5000” قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع ترمادول وقطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش .