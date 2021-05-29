صوان يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وعملي ضد “حفتر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شن محمد صوان، رئيس حزب مايسمي العدالة والبناء – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي من قبل مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد – هجوماً على قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة بتحمل مسؤولياته، والمجتمع الدولي بالتوقف عن الكيل بمكيالين، على حد تعبيره .

وذكر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لقد بات واضحًا أنه في كل محطة تتجه فيها ليبيا للاستقرار السياسي يتحرك حفتر وداعموه لتقويض الأوضاع بالرغم من الفشل والهزائم المتكررة التي مني بها، بدءً من انقلابه سنة 2014م وما ترتب عنه من صراعات مسلحة انتهت باتفاق الصخيرات وعودة المسار السياسي”، حسب وصفه .

ووصف صوان، احتفال حفتر بالذكرى السابعة لعملية الكرامة وتحرير بنغازي بأنه مجرد سلوك تعويضي مفضوح لن يحول الهزيمة والفشل إلى نصر، حسب زعمه .

واسترسل “بل إنه بداية جديدة للتمرد وتقويض للعملية السياسية ومنع الحكومة من أداء مهامها وحشد للسلاح واستعراضات خارج إطار الشرعية المعترف بها محليَا ودوليَا من قبل مليشيا هي مثل باقي المليشيات لكنها واحدة يقودها مغامر وطامح للسلطة” حسب وقوله .

ورأي أن ما يقوم به حفتر يأتي في الوقت الذي يتطلع فيه الليبيون للانتخابات ويستعدون لما تتطلبه من اشتراطات تتعلق بالدستور أو القاعدة الدستورية، وصلاحيات الرئيس القادم، وهل يكون الانتخاب مباشر أو غير مباشر، وغيرها من القضايا الهامة التي من شأنها أن تنقل ليبيا من الصراع إلى الحوار مهما كان الاختلاف.

ووجد أنه يتوجب على المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة أن يمارس مهامه كقائد أعلى للجيش ويتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، وأن يعيد النظر في ترتيب وتأطير “القوات المسلحة” ويخرج عن ممارسة سياسة الهروب ودس الرؤوس في الرمال، مضيفاً “تتوجب هنا الإشادة بموقف النائب اللافي الذي اتخذه منفردا”.

وطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ موقف واضح وعملي ممن وصفه بـ “المعرقل الحقيقي” للعملية السياسية والانتخابات، في إشارة لحفتر، مردفاً “على بعض الدول أن تتوقف عن ممارسة الخداع الاستراتيجي المكشوف، عليهم أن يدركوا أن الشعب الليبي لم يعد يثق في كثير من مواقفهم”.

وواصل “على كل القوى الوطنية شرقاً وغرباً وجنوباً أن تتجاوز الخلافات والأخطاء وتتوحد في مواجهة أي جهة تعبث بالمشهد السياسي وتسعى لإعادتنا إلى مربع الحرب والصراع وتشوش على المضي نحو الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، فقد حصحص الحق وبات العدو الحقيقي لليبيين الذي ورطهم في هذه الصراعات واضحا للجميع”.

وتابع “ثم تكرر ذلك بمغامرته في أبريل 2019م ومحاولة اجتياح العاصمة بالقوة وفرض مشروعه الانقلابي في الوقت الذي كان فيه الجميع وبرعاية المجتمع الدولي يستعدون للقاء غدامس لتطوير العملية السياسية وتوحيد السلطات وإنهاء الأزمة”.

وأكمل “مغامرة كم أزهقت في سبيلها من أرواح وكم شردت على إثرها من عائلات وكم سببت من دمار وخراب وهدر للطاقات والموارد وشروخ اجتماعية عميقة، ثم انتهت هذه المغامرة صفراً من حيث بدأت، مخلفة ما سبق ذكره مضافاً إليه انتهاك سيادة ليبيا من قبل مرتزقة الفاغنرز، والعدل والمساواة الذين لا يملك حتى من أتى بهم إخراجهم”.