دغيم: ملتقى الحوار أخطأ بتفويض مجلسي النواب والدولة بالمسار الدستوري

29 مايو، 2021 8:56 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، على عقد اجتماع مباشر منوها أن هناك انسداد كبير بسبب أخطاء الملتقى سابقاً، ومنها اشتراطه تنفيذ كل الاستحقاقات حزمة واحدة منها الانتخابات وهذا لم يحدث ولم تنفذ من الاستحقاقات الأخرى شيء.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الملتقى أخطأ بتفويض مجلسي النواب والدولة بالمسار الدستوري، لافتاً أن المجلسين اتفقا بالغردقة على الاستفتاء على الدستور ونحن في مأزق الآن.

وأوضح دغيم، أن الحل الوحيد الآن هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها بإشراف دولي مباشر، وجدي وفاعل لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

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29 مايو، 2021 8:56 ص
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