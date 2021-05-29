حفتر  : لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد قائد الجيش الوطنى، المشير خليفة حفتر، إنه لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة فى ليبيا، محذرا أعداء السلام من العودة للعنف .

حفتر أضاف ، خلال العرض العسكرى للجيش الليبى بمناسبة الذكرى السابعة لعمليات الكرامة، أن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت فى التوصل لحل سلمى، موضحا “هزمنا الإرهاب فى درنة وحققنا الأمن والسلام فيها”.

وقال إن الجيش الوطني هزم الإرهاب في درنة وحقق الأمن والسلام فيها، كما أنه دعم الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية، موضحًا أنه منعا لطمس الحقيقة وتزوير التاريخ، يجب أن يوضح أن كافة المؤتمرات الدولية التي عقدت لانعقاد المسار السلمي وعلى رأسها مؤتمر برلين وما صدر عنه من قرارت وماتبعه من مفاوضات وحوارات من أجل السلام لم تكن إلا نتيجة مباشرة لتضحيات ضباطنا وجيوشنا البواسل.

وأضاف حفتر أن مفاوضات السلام لم تكن لتتم إلا نتيجة للقرار الصائب وليس الخائب بتوجيه القوات المسلحة نحو العاصمة طرابلس، ولم يكن هذا الأمر معروفا من أحد أو جمايل من أي شخص، وما كان للحل السلمي أن يبدأ مشواره وما كان لحكومة الوفاق أن تترك مقاعدها وترحل، وما كان للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية أن تولد وتبصر النور لولا أن بلغت قواتنا مشارف العاصمة وقامت بالحصار الخانق عليها.

وتابع «لم يكن كل هذا يتم لولا شجاعة وبسالة جنودنا وضباطنا وفي مقدمتهم شهدائنا الأبرار، أنتم من يصنع السلام ويحميه، وقد أدرك عدوكم أنكم في الحرب رجال وفي السلم رجال، وندعم المسار السلمي ونقول لأعداء السلام أن عدتم عدنا، ولا يفوتني أن نعبر عن أسفنا عميق عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين المدنيين المسالمين وممتلكاتهم في المدن التي خضنا فيها معارك التحرير وما ترتب عليها من خسائر ومعاناة ونحييهم على صبرهم».

وحيا القائد العام الشعب الليبي على صبره على الأضرار التي لحقت به وعلى ممتلكاته خلال حروب الجيش مع العناصر الإرهابية، مطالبًا بضرورة تحمل السلطات المختصة مسؤولية الإسراع في التعويض الملائم لهم كحق من حقوقهم المشروعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل.

وأضاف أنه استكمالًا لبناء الجيش وتوحيد صفوفه وإعادة تنظيمة وفق مقتضيات الأمن القومي ومتطلعات المصلحة العليا، تعمل اللجنة العسكرية بأعضائها الـ 10 على معالجة كل القضايا العالقة في الشأن العسكري والأمني، ولهذا وبهذه المناسبة، نحيي كامل أعضائها على روح المسؤولية والوطنية التي تحلوا بها وعلى وعيهم وإدراكهم لخطورة الموقف، وحرصهم على نجاح المسار العسكري.

وتابع «نؤكد دعمنا المطلق لهم والتصدي لكل المحاولات الرامية لعرقلة أعمالهم، وبهذه المناسبة أيضا ندعوا كل من يحمل السلاح خارج منظومة المؤسسات العسكرية والأمنية وورط نفسه بالانضمام إلى المجموعات المسلحة المحظورة قانونًا أن يعيد النظر في حساباته قبل فوات الأوان وأن يتقدم طوعا للجهات المختصة لتسليم سلاحه وتسوية أوضاعه والاندماج في الحياة الطبيعية وأن يسهم في بناء دوليته بالعلم والمعرفة والتدريب والتأهيل والانخراط في مؤسسات الدولة الرسمية سواء المدنية أو العسكرية،حسب طموحاته وقدراته وليس بحمل السلاح وترويع المواطنين الآمنين .