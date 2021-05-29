بدء الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي في حضور حفتر

29 مايو، 2021 4:23 م
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بنغازي- استعراض عسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة الذكرى السابعة للكرامة

أخبار ليبيا24

انطلق في هذه اللحظات الاستعراض العسكري لكامل وحدات القوات المسلحة الليبية في بنينا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الكرامة.

ويجري الاستعراض العسكري في حضور القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس الأركان العامة عبدالرازق الناظوري روؤساء الأركان العامة بالقوات المسلحة.

كما يحضر الاحتفال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين أعطية القطراني وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي.

ويقام هذا الاستعراض احتفالًا بالذكرى السابعة لعملية الكرامة والتي انطلقت في بنغازي سنة 2014 ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية، وذلك بإقامة استعراض عسكري كبير لجميع الوحدة العسكرية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، الخميس، أن الاستعراض سيكون أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد منذ سنوات.

كما أكد بأنه لا يراد به تهديد أحد وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعما للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.

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29 مايو، 2021 4:23 م
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