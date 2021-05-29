المنفي يصل إلى تونس في زيارة رسمية

أخبار ليبيا24

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس في زيارة رسمية تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد.

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيسان سيعقدان بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأضافت أن المباحثات ستتطرق بالخصوص إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما.

كما أنها ستبحث تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

ولفتت إلى أن سعيّد والمنفي سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.