المستشار صالح يطلع على خطط وزارة الداخلية الرامية لإرساء الأمن

أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على خطط وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى إرساء الأمن.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار صالح، مع وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، بالقبة، حيث تم بحث عدة مواضيع تهم الوزارة.

وبحسب بيان مجلس النواب عبر موقعه على الإنرنت، ناقش المستشار صالح العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل وزارة الداخلية.

وثمن وكيل وزارة الداخلية مواقف رئيس مجلس النواب الداعمة للوزارة والمؤسسة الشرطية.

ومن جانبه اثنى المستشار صالح على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مؤكدا وقوفه التام معها لفرض الأمن والقانون في البلاد.

واختتم اللقاء بمنح وكيل وزارة الداخلية درعا تكريميا للمستشار صالح تقديرا لجهوده الداعمة للوزارة.