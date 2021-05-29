اللافي وأقطاي يناقشان العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا

29 مايو، 2021 2:06 ص
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نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي

أخبار ليبيا24

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، في اسطنبول، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا في المجالات الاقتصادية والصحية.

وقالت المتحدث باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن أقطاي أكد دعم تركيا لليبيا واستعدادها لتقديم كامل خبراتها في شتى المجالات لصالح الشعب الليبي.

وأضاف أن اللافي من جانبه أكد التزام الرئاسي بإجراء الانتخابات في موعدها، ودخول مرحلة عمل جديدة لتحقيق المصالحة الشاملة، بتأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وفي تغريدة على تويتر، قال اللافي، إن لقاؤه بأقطاي كان ايجابيًا، وتحدثا فيه على عمق العلاقات الليبية التركية.

وأضاف أن أقطاي أكد دعم بلاده لليبيا، واستعدادها لتقديم كامل خبراتها في مختلف المجالات للشعب الليبي.

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29 مايو، 2021 2:06 ص
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