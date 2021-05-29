“الكوني”: أسعدني أن أشارك “حمام السلام” استعراضه بميدان الشهداء "الكوني": أسعدني أن أتلحف بعبق التاريخ في أزقة المدينة القديمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

عبر نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، عن سعادته لمشاركة “حمام السلام” استعراضه في ميدان الشهداء بطرابلس.

الكوني قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” : أسعدني أن أشارك حمام السلام استعراضه الجميل بميدان الشهداء”.

أضاف :” أسعدني أن أتلحف بعبق التاريخ في أزقة المدينة القديمة بسوق الربع، وسوق المشير، وسوق الحوت، وباب الحرية، وتقاطع الأربع عرصات، الركن الجامع لتراكمات مدن صنعت هذه الأعجوبة العريقة.

واختتم:” كان ترحيب أهالي طرابلس بمرورنا “قوس قزح” من وطن”.

يأتي ذلك تزامنا مع تنظيم قيادة الجيش الوطني، اليوم السبت، أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد احتفالا بذكرى انطلاق “ثورة الكرامة 2014” بمشاركة مئات الكراديس وآلاف العربات المسلحة من جميع وحدات وصنوف القوات المسلحة.