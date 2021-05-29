القوات الجوية تختم دورة على طائرة سوخوي المقاتلة

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اختتمت رئاسة أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة دورة تدريبية لعدد من الطيارين على طائرة هجوم أرضي مخصصة للأهداف الأرضية من نوع سوخوي 24 الروسية المقاتلة.

وجاءت الدورة تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وذلك في إطار حرص واهتمام القيادة العامة على رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب لدى الطيارين وتعزيز كفاءتهم وقدراتهم.

وأكد المدرب المشرف على الدورة، العميد طيار عبدالسلام السعيطي، أن طائرة سوخوي 24 المقاتلة ستكون ضمن الأسراب المشاركة في الاستعراض العسكري المهيب احتفالا بالذكرى السابعة لثورة الكرامة.