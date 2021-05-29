الغنوشي: تونس الأكثر تأهيلا لإعادة إعمار ليبيا

29 مايو، 2021 10:16 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

زعم رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة التونسية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، راشد الغنوشي، أن بلاده أكثر تأهيلا لعملية إعادة إعمار ليبيا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية على هامش ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي الليبي الذي عقد على مدى يومي الخميس والجمعة في جزيرة جربة التونسية بحضور نحو 500 من رجال أعمال البلدين، قال الغنوشي، “أن ليبيا الآن باتت ورشة كبيرة لإعادة الإعمار والتونسيون هم الأكثر تأهيلا لهذه العملية”.

وأضاف، “أن بلاده وليبيا شعب واحد في دولتين”، مؤكدا عزم تونس على إزالة كافة العوائق التشريعية والأمنية والإدارية لدفع التعاون بين البلدين.

كما أكد الغنوشي أن ، بلاده وليبيا دخلتا لحظة تاريخية تعكس تطور الأوضاع في البلدين وخاصة على المستوى السياسي وتتهيّأن لفتح صفحة جديدة من التعاون والتضامن والعيش في أمن وسلام ضمن نسيج اقتصادي يقوم على التكامل.

وطالب الغنوشي بضرورة تكثيف الجهود لخدمة أهداف وأولويات مشتركة في التنمية والنهوض الاقتصادي، وتابع، “نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق الحلم المشترك في بناء سوق مغاربية مشتركة  والإعلان عن إنشاء مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي التونسي الليبي”.

 

 

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29 مايو، 2021 10:16 ص
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