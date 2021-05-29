الصلابي: الفترة المتبقية لموعد الانتخابات كافية لإنجاز الاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا علي الصلابي – القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي من قبل مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد – لتشكيل جبهة وطنية مهمتها التمسك بالموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، محذرًا من الإقدام على تأجيلها.

المدعو الصلابي رأى في تصريحات لموقع “عربي21”، أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأجيل الموعد الانتخابي، ليس فقط لأنه الطريق الأقصر نحو الخيار الديمقراطي، وإنما لأنه الطريق الأنجح لمحاربة الفساد المالي الذي يستنزف الأموال التي يحتاجها الليبيون لإعادة بناء دولتهم ومؤسساتها الديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال “لقد أنجز الليبيون اتفاقا تاريخيا بشأن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ولجنة الستين الخاصة بالدستور، ولم يبق لهم إلا إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي به سيتوجون ثورتهم، ويختارون من خلاله من يحكمهم”.

وأكد على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور، قائلا “لا بد من التأكيد مجددًا، أهمية ما أنجزته لجنة الستين المنتخبة من طرف الشعب الليبي، والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، باعتباره التعبير الحقيقي عن اختيار الشعب الليبي، حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك، طالما أن اللجنة منتخبة وما أنجزته يجب عرضه على الليبيين”.

وزعم أن الفترة المتبقية لموعد الانتخابات كافية من أجل إنجاز الاستفتاء على الدستور، والذهاب إلى استحقاق وطني شفاف، يمكنه أن يؤسس لبناء الدولة المدنية التي حلم بها كل الليبيين، على حد قوله.

وطالب كل من يرى في نفسه المؤهلات للترشح لمنصب الرئاسة أو البرلمان، أن يقدم مشروعه الوطني لليبيين حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ويتمكنوا من الاختيار بناء على البرامج والمشاريع لا على الولاءات التقليدية.

وحث الشخصيات السياسية والوطنية الراغبين في المنافسة على منصب الرئاسة على مصارحة الليبيين بمشروعهم السياسي، وتقديم أنفسهم إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي شدد على ضرورة أن تكون انتخابات مباشرة من الشعب .