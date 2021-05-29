الصحة العالمية تطلق سلسلة تدريبات لفرق الرصد بالجنوب
التدريب استهدف ستين متدرب من عدة بلديات بالمنطقة الجنوبية وقع تقسيمهم على مجموعتين
أخبار ليبيا24
اطلقت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم سلسلة تدريبات جديدة تستهدف فرق الرصد والاستجابة السريعة في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، وبدعم من المبادرة الليبية الانتقالية.
وقالت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، إن التدريب استهدف ستين متدرب من عدة بلديات بالمنطقة الجنوبية وقع تقسيمهم على مجموعتين، وسيتدربون على عدة نقاط مهمة في مجال عملهم كأخذ العينات وتتبع المخالطين والتعامل مع حالات الإشتباه، وإدارة البيانات ومكافحة العدوى.
وأوضحت الجداوي أن المستهدفين من مناطق سبها وإدري الشاطئ والغريفة والقرضة وتراغن ووادي وأم الأرانب والقطرون ومرزق والشويرف وعدة مدن وقرى.
ويُعْتَقدُ أن يتحسن آداء وكفاءة فرق الإستجابة السريعة بعد تلقي هذه التدريبات المكثفة، والتي يقوم عليها كوادر طبية مختصة معينة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحسب الجداوي.