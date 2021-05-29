السفير الألماني يصل طبرق للقاء عمداء 7 بلديات

29 مايو، 2021 10:01 ص
23
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وصل السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، صباح اليوم السبت، إلى بلدية طبرق؛ وذلك لعقد لقاءات مع عمداء 7 بلديات.

وقال مراسل أخبار ليبيا 24 بطبرق، أن السفير الألماني سيزور المقبرة الألمانية بالمدينة والتي دُفن فيها الجنود الألمان إبان الحرب العالمية الثانية.

وأكد مراسلنا أن السفير الألماني سيعقد اجتماعا مع عمداء 7 بلديات من البلديات المحيطة بطبرق بقاعة فندق دار السلام بالمدينة، ومن ثم سينتقل إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

 

الوسوم
29 مايو، 2021 10:01 ص
23

مقالات ذات صلة

أخبار ليبيا 24

كوبيتش يزور موسكو مطلع يونيو لبحث الوضع في ليبيا  

29 مايو، 2021 11:55 ص
أخبار ليبيا 24

إدارة بايدن تخطط لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في طرابلس

29 مايو، 2021 11:00 ص
أخبار ليبيا 24

العدل تباشر منح تصاريح إنشاء الأحزاب السياسية

29 مايو، 2021 10:40 ص
أخبار ليبيا 24

الغنوشي: تونس الأكثر تأهيلا لإعادة إعمار ليبيا

29 مايو، 2021 10:16 ص
زر الذهاب إلى الأعلى