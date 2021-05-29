السفير الألماني يصل طبرق للقاء عمداء 7 بلديات

أخبار ليبيا 24

وصل السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، صباح اليوم السبت، إلى بلدية طبرق؛ وذلك لعقد لقاءات مع عمداء 7 بلديات.

وقال مراسل أخبار ليبيا 24 بطبرق، أن السفير الألماني سيزور المقبرة الألمانية بالمدينة والتي دُفن فيها الجنود الألمان إبان الحرب العالمية الثانية.

وأكد مراسلنا أن السفير الألماني سيعقد اجتماعا مع عمداء 7 بلديات من البلديات المحيطة بطبرق بقاعة فندق دار السلام بالمدينة، ومن ثم سينتقل إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.