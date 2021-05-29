السفير الألماني: اتفقت مع عقيلة صالح على الحاجة لاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات

29 مايو، 2021 6:13 م
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عقيلة صالح والسفير الألماني لدى ليبيا

أخبار ليبيا24

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على الحاجة إلى اتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر عقب لقائه مع عقيلة اليوم السبت في القبة.

وأعرب السفير الألماني عن شكره لرئيس مجلس النواب على اللقاء الودي والبناء في القبة.

وأضاف أن أكد على مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين.

 

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29 مايو، 2021 6:13 م
19

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