استعراض عسكري ضخم في بنغازي

29 مايو، 2021 1:59 ص
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أرشيف: استعراض عسكري للقوات المسلحة الليبية

أخبار ليبيا24

تحتفل القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم السبت  بالذكرى السابعة لـ “ثورة الكرامة” التي انطلقت في بنغازي سنة 2014 ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية، وذلك بإقامة استعراض عسكري كبير لجميع الوحدة العسكرية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن الاستعراض سيكون أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد منذ سنوات.

وسيقام الاستعراض في بنينا، وأكد المسماري أنه لا يراد به تهديد أحد وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعما للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.

وسيشارك في الاستعراض مئات الكراديس، وآلاف العربات المسلحة من جميع وحدات وصنوف القوات المسلحة إضافة إلى القوات الجوية.

وقال المسماري، إننا نقيم هذا الاستعراض لنبرهن للعالم أننا جاهزون لحماية الوطن.

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29 مايو، 2021 1:59 ص
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