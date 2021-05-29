إدارة بايدن تخطط لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محاولة دبلوماسية جديدة لإخراج ليبيا من دوامة العنف بالتخطيط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد سبع سنوات من إغلاقها، بحسب ما أكده تقرير إخباري لقناة “إن بي سي” الأمريكية.

ونقلت القناة الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين قالا: “إن إدارة بايدن نشرت فريقًا في ليبيا للعمل على الإجراءات اللوجستية المرهقة لإعادة فتح السفارة عقب زيارة دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى طرابلس الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير إلى المخاطر السياسية لتفكير إدارة بايدن في إعادة فتح السفارة، حيث يدرك المسؤولون الأمريكيون الخلاف الحزبي الذي اندلع في واشنطن بعد الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مدينة بنغازي في عام 2012، وأدى إلى وفاة السفير كريس ستيفنز؛ فقد أطلق الجمهوريون في مجلس النواب ستة تحقيقات حول طريقة تعامل إدارة أوباما مع الحادث.

وقال التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت الرد على سؤال حول مستقبل عمل السفارة في طرابلس، والموعد الذي قد تفتح فيه البعثة أبوابها مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية قال، “نعتزم بدء استئناف العمليات في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني ولدينا الإجراءات الأمنية اللازمة”، منبها إلى أن عملية حدوث ذلك تتطلب تخطيطًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا ، بالإضافة إلى التنسيق بين الوكالات لتلبية المتطلبات الأمنية والقانونية.