وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية يتفقد سير العمل بعدد من الإدارات بالوزارة

أخبار ليبيا24

أجرى وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم عكرة، جولة تفقدية لعدد من الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات الإدارية بالوزارة.

وقالت وزارة المالية، إن الوكيل اطلع من خلال لزيارة على سير العمل داخل الإدارات.

وأضافت أنه التقى بعدد من مدراء الإدارات والمكاتب للوقوف على سير عملها وكيفية تحسين مستوى الأداء .

وقالت الوزارة إن عكرة أجرى زيارة أيضًا لمصلحة الجمارك والتقى خلالها رئيس المصلحة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب.

وأضافت، أنه اطلع خلال الزيارة على سير العمل بالمصلحة والصعوبات التي تواجه عملها .