وكالة إيطالية: الدبيبة سيوقع مذكرتي تفاهم على الأقل خلال زيارته إلى روما إعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي في طرابلس والمبادرات الهامة الأخرى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية أنه من المنتظر توقيع اتفاقيتين على الأقل خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة الإيطالية روما، يوم الإثنين المقبل، واحدة بشأن انتقال الطاقة والأخرى بشأن حماية التراث الأثري.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادرها، إن الاتصالات جارية منذ فترة من أجل تطوير شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة، والتي تشمل مكونا مهما من الابتكار التكنولوجي.

وأضافت أن الأمر يتعلق باتفاق جديد طويل الأجل قد يشمل إنشاء محطات لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة في فزان، التي وصفتها بأنها منطقة شاسعة في جنوب غرب ليبيا غنية بالموارد الطبيعية.

وتطرقت إلى إعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في طرابلس والمبادرات الهامة الأخرى مثل إدخال تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الثانوية بليبيا بفضل مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر الماضي، فيما يجري تحديد سلسلة من المبادرات منها برامج التدريب على حفظ التراث.

وكان وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، أعلن نهاية الشهر الماضي، عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة إلى روما.