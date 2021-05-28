وفد من الرجبان يسلم الحبوني أغراضه الشخصية

أخبارليبيا24-خاص

وصل اليوم الجمعة إلى مدينة طبرق وفد من مدينة الرجبان لزيارة رحالة السلام عبدالعالي الحبوني، حيث أدوا صلاة ظهر الجمعة بمسجد الملك إدريس.

وقال وفد الرجبان لمراسل “أخبارليبيا24″ :”جئنا إلى طبرق لتسليم عبدالعالي الحبوني أغراضه الشخصية وهي سيارته ومبلغ مالي يخصه وبعض الأغراض الأخرى”.

وأضاف الوفد :”مافعله بعض الخارجين عن القانون من مدينة الزاوية يمثلون أنفسهم، وحكماء وأهل الزاوية تعاونوا معنا في إرجاع كل ما يخص الحبوني”.

وتابع وفد الرجبان :”جئنا إلى طبرق للتواصل الاجتماعي مع الحبوني وأسرته الذين استقبلونا أفضل استقبال”.

وواصل الوفد :”نحن نعتذر إلى الحبوني وماقام به بعض الخارجين عن القانون لا يمثل أي مدينة في الغرب.

وأشاروا إلى أن عميد بلدية الرجبان وأهلها قاموا بالواجب وسوف تستمر علاقتنا مع الحبوني وأسرته.

وفي مارس الماضي انتهت رحلة السلام التي أطلقها الشاب الليبي، عبد العالي الحبوني، وهو في قبضة مليشيات تقول إنها من مدينة الزاوية وتنحر جمله .

وقام بعض أفراد المليشيات من مدينة الزاوية بالقبض على الشاب عبد العالي الحبوني، وعميد بلدية الرجبان، على مشارف مدينة الجميل، وقامت بنحر الجمل.