انفوغرافيك: وصول امدادات وقود إلى فزان.. أبرز تصريحات نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح

28 مايو، 2021 12:32 ص
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نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح

أخبار ليبيا24- انفوغرافيك

وصلت امدادات وقود إلى إقليم فزان في إطار إنها الأزمة التي يعاني منها الجنوب الغربي لليبيا.

وفي هذا الشأن صرح نائب رئيس الحكومة ممثل فزان رمضان بوجناح بأن وصول إمدادات الوقود يعني عودة الحياة الطبيعية إلى فزان بعد حرمان لسنوات، لافتًا إلى أن ذلك سيخفف من معاناة المواطنين.

وقال بوجناح إنه أصبح بإمكان مواطني الجنوب الحصول على الوقود بسعره الرسمي وسيلاحظون توفر الوقود وعليهم منع تهريبه وكشف المهربين.

وأضاف، أن وصول الإمدادات هو أولى نتائج وحدة مكونات فزان ضد المهربين وعصابات الاستغلال.

وأكد أن تأمين وصول إمدادات الوقود بشكل طبيعي يتطلب استمرار وحدة مكونات فزان.

كما أكد أن ضمان تدفق السيولة النقدية وتأمين وصول الوقود مرتبط بتماسك مكونات فزان، والتي دعاها توحيد الجهود ضد المهربين والعصابات المسلحة من أجل ليبيا ومن أجل حماية حقوق الإقليم.

 

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28 مايو، 2021 12:32 ص
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