وزير خارجية مالطا: سنساعد ليبيا في ملف الهجرة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الجمعة، الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية للتغلب على ما تواجهه من تحديات، معتبرا أن الهجرة غير الشرعية جانبا من هذه التحديات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد في طرابلس، وضم وزيري خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وإيطاليا لويغي دي مايو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، وتطرق إلى نتائج المباحثات التي أجراها المسؤولون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

وتابع بارتولو، “جئنا إلى هذه المنطقة الحساسة، حيث هناك تنافس من أجل العقود لكننا لم نأت بهذه العقلية”، مؤكدا على مساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود.

وأشار بارتولو إلى وجود بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة، منوها إلى أنه تم الاتفاق على مساندة ليبيا، والرغبة في أن تكون دولة حرة وموحدة يقودها الليبيون.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.