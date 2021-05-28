نصية: نحن لسنا شرطي لحماية أوروبا

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن “الحديث عن الهجرة غير الشرعية يكون في عواصم المنبع والمقصد وليس على الحدود الليبية”.

وأوضح نصية في بيان له عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، “نحن لسنا شرطي لحماية أوروبا، وعلى الأوربيين الإدراك جيدا أن الحديث عن الهجرة غير الشرعية يتم بعد استعادة الدولة الليبية والتي يجب أن يعملوا عليها أولاً، ويبتعدوا عن النفاق السياسي”.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحفي مشترك، بأنه تم الاتفاق مع وزيري خارجية إيطاليا لويغي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، على أن تأمين الحدود الجنوبية “هو الأولوية”، ودعم الاتحاد الأوروبي لليبيا بالموارد والتقنيات وكل السبل المادية والمعنوية من أجل تحقيق ذلك.