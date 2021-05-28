مهرجان ليبيا تجمعنا.. لقاء استعراضي في بنغازي يجمع قدامى ليبيا ومصر وتونس 

28 مايو، 2021 1:46 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تحتضن مدينة بنغازي على ملعب شهداء بنينا، اليوم الجمعة،  مباراة استعراضية تجمع قدامي نجوم كرة القدم  من ليبيا ومصر وتونس تحت مسمى مهرجان ليبيا تجمعنا.

وبحسب   اللجنة العليا فان مصر ستشارك في المهرجان بأسماء سبق وأن مثلت منتخب مصر على غرار  عمرو زكي وشادي  محمد ومحمد فاروق وأحمد سمير وجمال حمزة ووائل قباني.

هذا وسيشارك من  تونس محمد رزقي،  وأنيس بو جلبان،  وطارق ثابت.

وسيشهد  المهرجان مشاركة  فرحات سالم  و محمد بحر وجلال الدامجة  وجمال بنور وساسي العجيلي  و عمر القزيري وأبوبكر باني  من طرابلس. 

بالإضافة إلى   فوزي العيساوي  وعلي البشاري  وفرج ميلود  وخليفة الماقني وخالد بوسعدة  ومحمد عبد السلام  وأيوب الحاسي  وأحمد مرسال وعبد الحميد الزيداني  وعادل  الشاعري.

ومن ضمن فعاليات  مهرجان ليبيا تجمعنا  ستقام  منافسات في ألعاب  الشطرنج وألعاب القوى ورياضات  للأشخاص ذوي الإعاقة .

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28 مايو، 2021 1:46 م
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