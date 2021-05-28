مركز الرقابة يقفل مصنع مياه لا يطابق المواصفات المعتمدة في السواني

أخبارليبيا24

ذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تم إقفال مصنع مياه في منطقة السواني بطرابلس بسبب مخالفته المواصفات المعتمدة.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن مدير مكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة رفقة مفتشو فرع طرابلس للرقابة والحرس البلدي السواني قاموا بزيارة للمصنع المذكور.

وأوضح المركز أنه تبين من خلال الزيارة التي تمت رفقة الأجهزة الضبطية المتمثلة في مديرية أمن الجفارة ومكافحة الجمارك وتحت إشراف النيابة العامة نيابة السواني أن النظافة العامة والبيئة المحيطة بالمصنع سيئة جدا والموقع وتصميم المصنع غير مطابق.

وأشار مركز الرقابة إلى أنه لا توجد شهائد صحية لجميع العاملين، كما لايوجد مختبر داخل المصنع لإجراء التحاليل اللازمة.

وأكد المركز أن عملية التعبئة يدوية وعملية نفخ العبوات الفارغة تتم خارج المصنع في ظروف غير صحية، موضحًا أن تاريخ الصلاحية غير مطابق للمواصفة القياسية رقم (53).

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن المكان ملوث وعملية التعبئة والقفل تتم بظروف غير صحية وغير مطابقة للاشتراطات المعمول بها.

وأفاد المركز أن المصنع غير مطابق للمواصفة القياسية الليبية للمصانع رقم 785 الخاصة بالمصانع والعاملين بها، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات بقفل المصنع وإحالة التقرير للنيابة العامة.