مخاطبًا وزير البيئة .. الدباشي : ليبيا وقعت على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ولكنها لم تصادق عليه الدباشي : على وزير البيئة تكليف أحد موظفيه ممن يتقنون اللغة الإنجليزية لمتابعة الملف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وأكد المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن ليبيا وقعت على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ولكنها لم تصادق عليه.

الدباشي طالب على صفحته الرسمية بفيسبوك الحكومة برفع مذكرة لمجلس النواب للمصادقة على الاتفاق لتتمكن وزيرة الخارجية من توقيع وثيقة المصادقة وترسلها إلى البعثة في نيويورك لإيداعها لدى أمانة الأمم المتحدة.

جاء ذلك عقب لقاء وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور إبراهيم منير بسفير بريطانيا لدي ليبيا لمناقشة مشاركة ليبيا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في مدينة غلاسكو ببريطانيا في شهر نوفمبر المقبل .

وكان وزير البيئة صرح خلال لقائه السفير بأن ليبيا لم توقع على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ودعا حكومة الوحدة للتوقيع عليه، بحسب الدباشي .

ودعا الدباشي الوزير الليبي بتكليف أحد موظفيه ممن يتقنون اللغة الإنجليزية بمتابعة الملف مع إدارة المنظمات الدولية قسم الوكالات المتخصصة، للحصول على الخلفيات والإعداد للمؤتمر.

وشدد المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة على الوزير الليبي بضرورة الإلمام بالاتفاقيات الأخرى التي تخص الوزارة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وبين أن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية هي نقطة الاتصال وبيت الخبرة في هذا المجال، متمنيًا أن تكون مازالت على قدر المسؤولية .