متناسيًا مايقدمه إعلام الإخوان .. الغرياني: أخطر ما يهدد المجتمعات هو السماع إلى قنوات التضليل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رغم ما يبثه من سموم وفتاوى شاذة مغرضة ومضللة، حذر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، من سماع الإشاعات والباطل والزيف وقنوات التضليل، مشددًا على أنها من أخطر الأشياء التي تهدد المجتمعات.

وفيما بدا وكأنه يحذر من نفسه، رأي الغرياني، عبر قناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أن الخطورة التي تأتي من هذه القنوات وهذه الشائعات هي خطورة واقع على الدين، مشيرًا إلى أن هذا ما لا يدركه الناس .

وأضاف “كثرة سماع الكذب يجعل الإنسان يصدقه وتجعله يكذب وتجعل قلبه يقسو ويفسد”، مستخدمًا قول الله سبحانه وتعالى: “سمّاعون للكذب أكّالون للسحت”، و “ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا”.

وأوضح أن هذا يعني أن كل ما يقوله اللسان وينظره البصر وكل ما يسمع سيُسأل عنه يوم القيامة وسيكون في صحيفة كل إنسان، مردفا “في كتاب الله لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وتعد أصابع الندم ولا تحيينا من ذنب في ذلك الوقت”.

وأردف “وقد ورد في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يدري ما هي تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا”، مكرر تحذيره للناس من سماع الإشاعات وتصديقها.

ووجه كلمة إلى من يسمع هذه الشائعات دون مبالاة، قائلاً “إذا أكثرت من سماع الباطل فأن الباطل سينطبع في قلبك أردت أم لم ترد، وتحسب عليك مع المبطلين، لذا عليك أن تبتعد وتنزه نفسك من الباطل ومن سماعه”.