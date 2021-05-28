لنقي: هناك من يريد حرماننا من حقنا في اختيار من يمثلنا لنقي: ليبيا عانت طوال العشرية الأخيرة من الأوليغاركية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجمت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، من يحاولون مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار رئيسهم عبر الاقتراع المباشر في انتخابات 24 ديسمبر القادم، تحت فزاعة ما يسموه “عودة الاستبداد”، مشيرة إلى من ينادى بذلك هم سبب “العشرية السوداء”، التي شهدتها البلاد.

لنقي قالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يتحكمون في الناس ببث هواجسهم عن الانتخابات الرئاسية المباشرة بدعوى احتمالية عودة الاستبداد، وينسون أن للاستبداد وجوه عدة الأوتوقراطية (حكم الفرد) والأوليجاركية (حكم الأقلية)”.

وأضافت “فكما عانت ليبيا طيلة 40 عاما من حكم الأوتوقراطية فقد عانت طوال العشرية الأخيرة من الأوليغاركية”، موضحة أنه طيلة العشر سنوات الماضية شهد الليبيون افتئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية التي كانت شبه مكبلة في وجه تحديات جمة بدءا من الإرهاب، والمجموعات المسلحة، وصولا إلى المرتزقة والقواعد الأجنبية، وذلك في انتهاك صارخ للسيادة والوحدة الوطنية الليبية.

وتابعت “عشر سنوات عانينا فيها صعود الأوليغاركية واستيلاءها على الدولة باسم ضمان عدم عودة الاستبداد .. 10 سنوات يحجرون على الأمة الليبية ويضحكون عليها باسم التوافق واتفاقات تقاسم السلطة”، مردفة “10 سنوات إما أن نقبل بدسترة الخلافات والمغالبة أو الحجر علينا ونحرم من حقنا في اختيار من يمثلنا”.

وأشارت إلى أنه منذ الاتفاق السياسي وليبيا فيها سلطة تنفيذية غير مُنتخبة، ممثلة في مجلس رئاسي وصفته بـ”بتسعة رؤوس” وأسمته بـ”الأخوة الأعداء”، منوهة إلى أن هذا المجلس لا مثيل له إلا المجلس التنفيذي في يوغوسلافيا الذي أنتج سبعة دول، مردفة “ثم جاءت مخرجات برلين وخارطة الطريق وتم تسمية سلطة تنفيذية متكونة من رئيس حكومة ومجلس رئاسي من ثلاثة رؤوس (الثلاثي المرح)”.