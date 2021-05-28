عضو بهيئة صياغة الدستور: ملتقى الحوار السياسي فشل فشلاً ذريعاً في إنجاز القاعدة الدستورية

28 مايو، 2021 8:46 م
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نادية عمران
نادية عمران

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران اليوم الجمعة إن ملتقى الحوار السياسي فشل فشلاً ذريعاً في إنجاز القاعدة الدستورية التي ستقام على أساسها الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأوضحت عمران لـ”أخبارليبيا24 ، أنه ما كان من بعثة الامم المتحدة سوى إحالة القاعدة الدستورية المهلهلة المليئة بالثغرات والتناقضات، والتي أريد بها أن تحل محل الدستور الدائم وتسعى لإطالة أمد المراحل الانتقالية وإعادتها لمجلسي النواب والدولة اللذان لن يستطيعا التوافق بأي حال من الأحوال، لأن إعداد القاعدة الدستورية لا يمكن أن يكون بهذه الهزلية.

وطالبت عضو الهيئة مجلسي النواب والدولة التحلي بالوطنية وإكمال المهام المناطة بهم وحث مفوضية الانتخابات على السير قدماً في إكمال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور خصوصاً بعد قرار مجلس الدولة باعتماد قانون مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء وتعديلاته، وإلا ستبقى الأزمة الليبية على حالها وستزيد الخلافات عمقا وسوءً.

وأضافت عمران، أن طريقة اختيار البعثة لشخصيات معينة وفرضها على الليبيين هي من زاد الأمر تعقيداً وساهم في تأزيم الوضع في ليبيا.

وأكدت عضو الهيئة أن البعثة أصبحت تدير الأزمة بدلا من حلها، وكان الالتزام عليها بواجباتها المناطة بها، وتقديم المساعدة لليبيين للانتقال الديمقراطي ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفع نحو استكمال المسار الدستوري وتطبيق قرارات مجلس الأمن وآخرها رقم (2542) لسنة 2020، والذي يلزم البعثة بدعم العملية الدستورية.

28 مايو، 2021 8:46 م
12

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