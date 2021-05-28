ظهور جديد لحفتر يفضح أكاذيب إعلام الإسلام السياسي بشأن تدهور صحته

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فضح ظهور القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة وسط ملعب شهداء بنينا لحضور المباراة الاستعراضية التي جمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية، المزاعم بشأن تدهور صحته الشخصية، والتي أوردها موقع العربي الجديد القطري.

وزعم موقع العربي الجديد الخميس نقلًا عن مصادر قال إنها مصرية مقربة من اللجنة المعنية في الملف الليبي، حفتر يتلقى العلاج في أحد المستشفيات العسكرية المصرية بعد تعرضه لوعكة صحية أخيراً، بعد معاناته من آثار إصابة سابقة بجلطة دموية.

وشكّل ظهور حفتر اليوم رسالة قوية وجديدة تجاه اختلاق الإشاعات ونشر الأخبار الزائفة التي تنتهجها شخصيات ووسائل إعلام ضد القوات المسلحة الليبية وقيادتها.

وحضر حفتر المباراة الاستعراضية التي جمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية، حيث صافح الجماهير الرياضية ونجوم الكرة.

وتقام المباراة الاستعراضية في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لثورة الكرامة .

وبهذه المناسبة ستقيم القوات المسلحة الليبية يوم غد السبت استعراضًا عسكريًا لجميع الوحدات العسكرية هو الأكبر من نوعه في ليبيا منذ عدة سنوات، كما صرح اليوم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري.